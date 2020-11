Fernando Santos: "Cristiano Ronaldo vai bater o recorde naturalmente"

Nuno Barbosa Hoje às 22:03 Facebook

Cristiano Ronaldo faturou na goleada a Andorra. Foi o 102.ª golo do capitão português pela principal equipa das quinas e ficou apenas a sete de igualar Ali Daei (109) como melhor marcador de sempre pela respetiva seleção. No final da partida, Fernando Santos falou desse registo.

"Não estava muito preocupado com essa questão. Ele vai bater o recorde naturalmente. Vai acontecer naturalmente", garantiu o selecionador nacional sobre o registo que Cristiano Ronaldo pretende alcançar.

Relativamente ao jogo com Andorra, Fernando Santos referiu que as vitórias o deixam "sempre satisfeito" e analisou: "Foi uma primeira parte um pouco mais difícil, entre aspas, o adversário ainda estava fresco, recuou as linhas, mas os meus jogadores estiveram bem, circularam bem a bola. Fizemos dois golos, podíamos ter feitos mais. Contra estas equipas mais fechadas é difícil. Sabíamos que na segunda parte ia haver mais cansaço do adversário, tínhamos a gestão dos nossos jogadores para fazer, foi o que fizemos, e acho que conseguimos um resultado normal. Normal, no sentido de que foi bom".

Sobre as estreias, com golos, de Paulinho (dois) e Pedro Neto (um), o selecionador referiu: "Foi perfeito para os estreantes. Fazer golos na estreia moraliza, é bom para eles. Eu esperava que eles pudessem participar com golos. Participaram bem. Agora, notou-se na primeira parte alguma falta de entrosamento. É normal, a equipa nunca tinha jogado junta, mas não se notou tanto como poderia acontecer".

Sobre a gestão que foi feita, com jogadores como Cristiano Ronaldo, João Félix ou Bernardo Silva a começarem no banco, Fernando Santos rematou com um aviso: "Eles sabem como é gerir isto. É estarem cá. Quem tiver cá tem hipóteses de jogar, quando eu achar que não devem estar cá não têm hipóteses de jogar. Aqui não há jogadores mais ou menos importantes, com a exceção que todos sabemos, não vale a pena repetir. Todos se consideram importantes e isso é fundamental".