Fernando Santos critica calendário "exagerado"

André Bucho Hoje às 21:31 Facebook

Twitter

Partilhar

Selecionador garante rotação da equipa para os próximos jogos e afasta mau ambiente após processo disciplinar a Otávio e Diogo Costa.

O calendário da Liga das Nações, que verá a seleção embarcar numa jornada de quatro jogos que começa hoje frente à Espanha (19.45 horas, RTP 1) e que termina no dia 12, com embate frente à Suíça, é "claramente exagerado", assim diz Fernando Santos.

"Acho claramente exagerado. Nunca aconteceu uma situação destas com quatro jogos em dez dias. Não me lembro de ver isto. Em 12 dias já vi, mas em dez nunca vi. Ainda para mais, depois de uma época altamente desgastante", criticou o selecionador nacional, que garantiu rotações para os próximos encontros. "Os jogadores estão bem, com alegria e motivação, vemos que há ali algumas dificuldades. Num treino com mais de 60 minutos sentimos que já abanam um bocadinho. Temos de ter esse cuidado. Isso obriga a rotação clara nestes jogos. É impossível jogar o mesmo onze em quatro jogos, nem pensar".