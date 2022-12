Fernando Santos de saída da seleção

Já há acordo entre a Federação Portuguesa de Futebol e o ainda selecionador nacional, para a desvinculação de funções. Oficialização poderá ocorrer ainda nesta quinta-feira.

Fernando Santos vai mesmo deixar o cargo de selecionador português de futebol. O técnico, de 68 anos, sabe o JN, já acertou a desvinculação com a Federação Portuguesa de Futebol, num acordo amigável, que poderá ser oficializado ainda nesta quinta-feira.

Apesar de ter contrato com a entidade federativa até 2024, Fernando Santos vai cessar funções, tendo a participação de Portugal no Mundial2022, onde foi eliminado nos quartos-de-final, constituído a última tarefa do experiente treinador no cargo.

Em oito anos de trabalho como selecionador português, o técnico lisboeta ficará associado às conquistas do Euro2016, ganhado por Portugal pela primeira e única vez, e à edição inaugural da Liga das Nações (2019).

A saída do cargo de selecionador nacional abrirá a questão da sucessão, que a entidade federativa está a tratar sem pressas, sendo que José Mourinho, que orienta a Roma (Itália), surge como o candidato mais forte para o lugar.

A lista de eventuais sucessores de Fernando Santos comporta ainda técnicos portugueses experientes, como Jorge Jesus, Rui Vitória, Abel Ferreira, Leonardo Jardim e Paulo Fonseca, isto além de Rui Jorge, atual selecionador dos sub-21 lusos, visto como uma boa solução, para a função de interino, caso o técnico eleito não consiga de imediato desvincular-se do respetivo clube que de momento oriente.