Fernando Santos e a derrota: "hoje não vamos dormir"

No rescaldo do desaire com a França, o selecionador nacional considerou que a equipa das quinas não esteve ao melhor nível na primeira parte e garantiu que o resultado deste sábado vai ser difícil de digerir.

"A primeira parte... não sei. A responsabilidade é minha. Tivemos muita dificuldade. A França superiorizou-se e nós não conseguimos ligar o jogo. A França empurrou-nos para trás e nós estivemos muito tímidos. O jogo foi quase sempre da França. Não tivemos capacidade de recuperação nem circulação de bola. Disse isso aos jogadores ao intervalo, que não podíamos deixar a França ter sempre espaços para jogar. Entrámos melhor na segunda parte mas sofremos o golo... pronto. Esse golo limitou mas reagimos bem a fazer o que era nossa intenção desde o primeiro minuto", começou por dizer.

Com este triunfo, Portugal não consegue garantir um lugar na fase final da Liga das Nações, competição que venceu no ano passado, no Estádio do Dragão, frente à Holanda. E Fernando Santos não esconde "a azia".

"Perder não é uma coisa com a qual eu fique muito bem. Temos um jogo terça-feira, apesar de já não podermos estar na fase final. É importante e temos de ter respeito por nós próprios, pelo público e pela equipa nacional, não há outra forma. Agora, obviamente hoje não vamos dormir e amanhã vamos estar um pouco aziados", concluiu.

