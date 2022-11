Fernando Santos: "É como o código postal, meio caminho está percorrido"

Rui Farinha, em Doha Hoje às 12:28 Facebook

Selecionador de Portugal garante que a seleção está confiante para o Mundial 2022 e explica que a saída de Ronaldo do Manchester United não é um tema no seio da comitiva.

Fernando Santos, selecionador de Portugal, fez questão de sublinhar que o tema Cristiano Ronaldo "não tira foco à seleção": "Não foi tema falado nos espaços conjuntos e ainda há bocado estavam 20 jogadores a ver o jogo, nunca ouvi conversas sobre o assunto", adiantou sobre a saída do capitão da seleção portuguesa do Manchester United.

O treinador realçou "o espírito fantástico dos jogadores, convictos do que têm para fazer, sabendo da dificuldade que têm diante do Gana e para vencer uma competição destas, que é extremamente difícil", destacou. "Têm sido jogos com grandes surpresas ou muito equilibrados, como o Croácia-Marrocos. Hoje em dia as equipas são muito fortes, onde todos os jogadores jogam em grandes campeonatos. Muitos jogadores do Gana são adversários do Bruno Fernandes em Inglaterra, habituados às questões táticas. Os treinadores também são todos do mesmo nível".

Portugal, contudo, está otimista para o jogo de quinta-feira com o Gana, no arranque do Mundial 2022. "Estamos convictos porque confiamos todos uns nos outros. É como o código postal, dizia aos jogadores, meio caminho está percorrido". Fernando Santos também sabe que terá pela frente um adversário difícil, porque "as equipas africanas têm muito talento" e podem causar dificuldades. "O primeiro jogo é o mais importante, porque é o primeiro e é o próximo. Esta equipa do Gana é muito organizada, muito rápida nas transições e no ataque rápido. Esta equipa tem jogadores de muita qualidade", destacou.