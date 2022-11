Fernando Santos: "É doloroso fazer convocatórias do ponto de vista humano"

O selecionador nacional, Fernando Santos, explicou as escolhas para o Campeonato do Mundo do Catar, admitindo que teve dúvidas até ao derradeiro momento. Rejeitando, várias vezes, entrar em comparações entre atletas que foram convocados e os que ficaram de fora, o técnico voltou a garantir que tem a ambição de ganhar o Mundial. "Todos os jogadores têm uma fome enorme de tornar Portugal campeão do Mundo".

"A convocatória destes 26 resulta da observação que fizemos e da análise dos jogadores ao longo da época e ao longo dos jogos. Não há nada de novo no estilo da convocatória e agora temos é de potenciar a capacidade e a enorme qualidade dos jogadores", afirmou Fernando Santos, na Cidade do Futebol.

"Podíamos ter tomado outras opções e até à última hora houve sempre algumas dúvidas. Há sempre dois ou três nomes que não coincidem com as escolhas que toda a gente faz e eu até achei interessantes as listas que foram aparecendo nos últimos dias. Não é fácil deixar de fora A, B ou C, mas o que importa agora são os 26 que foram chamados. É sempre doloroso fazer convocatórias do ponto de vista humano", admitiu o selecionador.

Questionado por ter deixado, por exemplo, João Moutinho e Renato Sanches de fora da lista para o Catar, Fernando Santos deu uma resposta que haveria de repetir várias vezes durante a conferência de Imprensa: "Não vou individualizar. Para isso, teríamos de ir jogador a jogador e esmiuçar tudo. O que é relevante é que são estes 26 que vão ao Campeonato do Mundo. Todos os portugueses têm um enorme desejo de vencer"

Em relação a Rafa Silva, que abdicou de ser chamado à seleção, o caso também não mereceu uma mudança de atitude por parte do técnico: "Acho que já fui muito claro na entrevista que dei a um canal de televisão. Não vou voltar a falar nisso, é um não assunto neste momento, nem vou voltar a falar nele", garantiu.

"Vamos jogar um Campeonato do Mundo, respeito as vossas perguntas, mas ainda não falamos do Mundial. Só falámos de quem vai e não vai. No final, quem vai ser avaliado sou eu e assumo a responsabilidade dos 26. Mal seria que todos estivéssemos todos de acordo. Vi muitas escolhas parecidas, cada um pensa pela sua cabeça, mas neste caso o que conta é a minha", reiterou Fernando Santos, deixando uma garantia.

"Se correr bem a responsabilidade é a minha, se não correr - mas vai correr - também é", disse, antes de escolher a França como principal favorita ao Mundial. "Isto é como nos campeonatos nacionais. Quando começa a época, o favorito é quem ganhou o anterior, neste caso é a França. Mas há um conjunto de equipas que acreditam que podem ganhar e nesse lote está Portugal", lembrou.

Em relação ao resultado que o deixaria satisfeito no Mundial, o selecionador nacional também não esteve com meias palavras: "Quando digo que a ambição de Portugal é conquistar o Campeonato, não pode haver serviços mínimos".

"Todos os jogadores têm uma fome enorme de tornar Portugal campeão do Mundo", afirmou, garantindo que recebeu a indicação por parte do departamento médico da seleção que o central do F. C. Porto Pepe está apto. "Disseram-me que não há ninguém inapto. Estão todos prontos".