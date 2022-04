JN/Agências Hoje às 20:50 Facebook

Fernando Santos, selecionador de Portugal, e Paulo Bento, selecionador da Coreia do Sul, viram as respetivas equipas coincidir no Grupo H, no sorteio para o Mundial 2022. No final da cerimónia ficaram à conversa durante alguns minutos.

O embate entre ambas as seleções será o último jogo da fase de grupos, com data marcada para 2 de dezembro, de 2022.

Recorde que Paulo Bento foi selecionador de Portugal entre 2010 e 2014.