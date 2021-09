Fernando Santos e Rui Jorge anunciam convocatórias no dia 30 de setembro

Bernardo Monteiro Hoje às 22:04 Facebook

Fernando Santos anuncia no próximo dia 30 a lista para os encontros da Seleção A frente a Catar e Luxemburgo, enquanto Rui Jorge divulgará os convocados dos sub-21 para os desafios com o Liechtenstein e a Islândia.

O técnico da Seleção Nacional A vai divulgar os convocados ao 12:30 horas, em conferência de imprensa na Cidade do Futebol em Oeiras. O embate contra a formação qatari será um desafio de caratér particular a 9 de outubro, no Estádio Algarve, pelas 20: 15 horas e, três dias depois, segue-se o Luxemburgo a contar para a qualificação para o Mundial 2022, agendada para as 19: 45 horas.

Portugal segue no primeiro lugar do grupo A, com 13 pontos, seguido pela Sérvia, com apenas 11.

Já os sub-21 recebem o Liechtenstein a 7 de outubro, em Vizela (20:15 horas), enfrentando depois a Islândia a 12 de outubro, em Reiquejavique, pelas 15 horas, a contar para a qualificação para o Europeu 2023 e a convocatória será divulgada logo a seguir à conferência de Fernando Santos

A seleção de esperanças está na quarta posição do grupo D, com três pontos, mas ainda só realizou um jogo.