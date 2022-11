Fernando Santos: "Entrevista de Ronaldo não tem a ver com a seleção"

O selecionador nacional Fernando Santos disse, esta quarta-feira, que a entrevista que Cristiano Ronaldo concedeu, onde critica o Manchester United, não é um assunto que se relacione com a seleção portuguesa.

"A entrevista não tem a ver com a seleção, é uma entrevista pessoal e eu respeito que ele queira concedê-la. O Cristiano não trouxe isso para dentro da seleção, está focado como os colegas", começou por dizer Fernando Santos, em relação à entrevista de Cristiano Ronaldo, que está a gerar muita polémica a nível internacional. "Não me tinha de informar nem à Federação. O Cristiano é livre, a entrevista está a ser mencionada lá fora, cá dentro o que falamos é a preparação para o Mundial", acrescentou.

Fernando Santos revelou ainda que CR7 não vai jogar esta quinta-feira contra a Nigéria, em jogo de preparação devido a uma gastroenterite, e reforçou a ideia que não é uma "obrigação" colocar o avançado a titular.

O selecionador nacional explicou que os jogadores portugueses têm "algum cansaço acumulado". "Há que gerir bem, há jogadores que tiveram uma paragem mais prolongada e outros que têm uma maior sobrecarga. Até ao dia 24 vamos gerir todas estas questões para que os jogadores possam estar todos ao mesmo nível", continuou.

Fernando Santos disse que os jogadores "vêm muito motivados e focados" e acredita que "automaticamente entraram em modo seleção". O selecionador elogiou a Nigéria, orientada por José Peseiro, referindo que tem "jogadores muito talentosos". Para o encontro de amanhã, Pepe "terá algum tempo de jogo para continuar a recuperar" e que o defesa do F. C. Porto tem mais dez dias para continuar a preparação.

António Silva foi o atleta escolhido para antever a partida diante da Nigéria, ele que se estreou numa convocatória pela seleção A de Portugal logo para o Mundial. O defesa do Benfica, de apenas 19 anos, referiu que há uns meses não esperava estar entre os convocados, mas que vai "aproveitar ao máximo e trabalhar todos os dias" para evoluir.

"Olho para o lado, no balneário, e vejo jogadores de renome europeu e espero seguir os passos deles. Sobretudo olhando para os exemplos dos futebolistas da minha posição como o Pepe, que tem uma história enorme no futebol, e Rúben Dias e Danilo. Tento aprender o máximo com eles, sou muito jovem e o que puder reter vai ser muito bom para o meu futuro", continuou.

O central benfiquista disse "não ligar" à entrevista de Cristiano Ronaldo. "O grupo respeita, foi uma decisão dele e o mais importante é estarmos todos juntos e representarmos a seleção da melhor forma", disse. "Vou tentar aprender o máximo com o Cristiano, não me lembro de ver futebol sem ele. Não só ele, há muitos jogadores que me podem ajudar a ser melhor", concluiu.