Fernando Santos: "Faltam-nos três finais para estarmos no Mundial"

Fernando Santos alertou, esta segunda-feira, para a qualidade do Luxemburgo, na conferência de imprensa de antevisão ao encontro de qualificação para o Mundial 2022, que se realiza amanhã.

Fernando Santos salientou ainda que o encontro frente ao Luxemburgo vai ser de "dificuldade elevada", elogiando a prestação da equipa frente à Sérvia e referindo que a derrota luxemburguesa, por 1-0, foi um "resultado injusto". O selecionador nacional garantiu também estar convencido de que o adversário não vai jogar à defesa. "Não esperem um Luxemburgo fechado atrás, é a última esperança para se qualificarem".

"Falta-nos três finais para estarmos no Mundial e é nisso em que nos focamos. Foi importante o que a equipa fez contra o Catar, melhorou muito e foi importante mostrarem ao selecionador que querem jogar", disse o técnico.

É pouco provável que Diogo Jota vá a jogo esta terça-feira. Fernando Santos esclareceu que o extremo já aumentou a intensidade de treino, mas que ainda não se juntou aos colegas de equipa.

Por sua vez, também na conferência de imprensa, Bernardo Silva sublinhou que o Luxemburgo "vai estar motivado, porque é a última oportunidade para se qualificar para o Mundial" e alertou que Portugal tem de "estar ao melhor nível para ganhar".

Portugal enfrenta esta terça-feira o Luxemburgo, no Estádio do Algarve, no sexto jogo de qualificação para o Mundial 2022. A Seleção Nacional encontra-se no segundo lugar do grupo A com 13 pontos, menos um que a líder Sérvia, que tem mais um jogo que a equipa das quinas.