Fernando Santos: "Foi mais com o coração do que com a cabeça"

Ontem às 22:00 Facebook

Twitter

Partilhar

O selecionador lamentou a falta de eficácia de Portugal frente à Ucrânia e realça que ficam a faltar "duas finais" para a equipa das quinas chegar à fase final do Euro 2020.

Fernando Santos considera que a reação de Portugal ao primeiro golo da Ucrânia e ao 2-1 não foi a melhor e encontra nisso a explicação para a derrota em Kiev.

"Entrámos bem no jogo, mas logo a seguir eles marcaram e depois desequilibrámo-nos um pouco. Mesmo assim, a equipa procurou dar a volta e conseguiu fazer algumas coisas positivas e tivemos quatro ou cinco oportunidades na primeira parte", começou por dizer o selecionador, na reação à derrota lusa.

"Na segunda parte voltámos a ter uma boa reação, mas algumas vezes foi mais com o coração do que com a cabeça, principalmente depois do 2-1. Mesmo assim, criámos três ou quatro oportunidades", acrescentou Fernando Santos, que assumiu o falhanço por não chegar ao primeiro lugar do Grupo B.

"Perdemos um dos primeiros objetivos e temos duas finais pela frente", completou.