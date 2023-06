Fernando Santos ganha à Alemanha em jogo particular

JN Ontem às 22:28 Facebook

Polónia vence a seleção germânica, por 1-0, numa partida em que fez apenas dois remates, contra 26 dos alemães.

Contestado por algumas figuras do futebol polaco, devido aos resultados e exibições nos primeiros jogos de apuramento para o Euro 2024 (derrota fora por 3-1 com a República Checa e vitória em casa por 1-0 sobre a Albânia), Fernando Santos levou a Polónia a um triunfo sobre a Alemanha (1-0), num jogo particular realizado esta sexta-feira, em Varsóvia.

Um golo do central Jakub Kiwior, que pertence aos quadros do Arsenal, aos 31 minutos, valeu o triunfo à seleção polaca, diante de um adversário muito mais cotado, que já está qualificado para o Euro na condição de anfitrião da prova.

Os alemães dominaram a partida, terminaram com 26 remates contra apenas dois da Polónia, mas a eficácia da formação da casa no único disparo enquadrado com a baliza ditou leis.

Após este amigável, a equipa de Fernando Santos volta à fase de qualificação para o Euro na próxima terça-feira (Grupo E), com um jogo na Moldávia. Quanto à Alemanha, sem jogos oficiais no calendário próximo, vai defrontar a Colômbia noutro particular, no mesmo dia.