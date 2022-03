Fernando Santos: "Ganhei duas competições, agora sonho com o Mundial"

No rescaldo do jogo com a Macedónia do Norte, o selecionador nacional destacou a boa exibição da equipa das quinas e não escondeu o desejo de vencer mais uma competição, depois do Euro2016 e Liga das Nações.

"Começo por dar os parabéns aos jogadores pela atitude fantástica que tiveram. Esta equipa da Macedónia do Norte não é o que se pensava, sabe jogar. E isso viu-se nos primeiros dez minutos, em que não conseguimos entrar no jogo. Mas com o espírito fantástico e a criatividade dos jogadores, e o apoio fantástico do público, conseguimos. A vitória é justa e merecida. Não me lembro de nenhuma situação de golo do adversário e nós tivemos várias. Estamos no Mundial, felizmente", começou por dizer Fernando Santos, destacando o desejo de vencer mais uma competição.

"O único sonho que tenho, e é permitido, é ganhar uma terceira competição. Já ganhei duas, agora sonho com o Mundial. Mas vamos com tempo, há competições antes do Mundial e com tempo prepararemos o Campeonato do Mundo. Críticas? Estou com a mesma tranquilidade que sempre tive. Estou de consciência tranquila", concluiu.

A seleção nacional venceu (2-0), esta terça-feira, no Estádio do Dragão, a Macedónia do Norte e garantiu um lugar no Mundial2022. Bruno Fernandes marcou os dois golos. A equipa das quinas confirmou, assim, a oitava presença num Mundial, e a sexta consecutiva, depois de 1966, 1986, 2002, 2006, 2010, 2014 e 2018.