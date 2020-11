Fernando Santos garante que CR7 está apto

JN Hoje às 13:34 Facebook

Twitter

Partilhar

O selecionador nacional acabou com as dúvidas. Cristiano Ronaldo está recuperado da lesão sofrida no último jogo da Juventus e pode ajudar a seleção nos três próximos jogos, dois dos quais decisivos na Liga das Nações.

O avançado sofreu um problema no tornozelo no duelo com a Lazio (1-1), acabando por ser substituído, mas está a 100% para o amigável de quarta-feira frente à Andorra, bem como para os duelos com a França e a Croácia, que fecham a fase de grupos da Liga das Nações.

"Ronaldo esteve no relvado? Treinou o treino todo. Uma coisa é estar no relvado, podia ser para vos enganar, mas não apresentou nenhuma queixa. Desde domingo que sei que não apresenta nenhuma queixa. Treinou normalmente, fez o treino todo. Se eu entender, está apto para qualquer um dos três jogos", afirmou Fernando Santos, esta terça-feira, na conferência de Imprensa de antevisão do jogo com Andorra.