Fernando Santos: "Há respeito, mas não temos medo" da Sérvia

O selecionador Fernando Santos garantiu, nesta sexta-feira, que Portugal "vai deixar tudo em campo", com o objetivo de derrotar a Sérvia, no jogo de sábado, em Belgrado, a contar para a fase de qualificação para o Mundial de 2022.

"Analisámos as variantes do adversário, conhecemos a qualidade do seu jogo, há respeito, mas não temos medo. Vamos deixar tudo em campo e tentar vencer", sublinhou o selecionador, em conferência de Imprensa.

No último jogo, Portugal derrotou o Azerbaijão, mas Fernando Santos lembrou que o próximo duelo será "completamente diferente".

"A Sérvia tem ambição de chegar ao Mundial, é um histórico e não vai jogar só para o contra-ataque. É um conjunto de ataque e sabe jogar. Todos os seus jogadores alinham em grandes clubes da Europa", lembrou.

Do lado de Portugal, o selecionador espera uma equipa competente. "Queremos chegar à vitória. O objetivo é jogar de forma compacta, defender e atacar bem, de acordo com o nosso ADN. Não será fácil. O jogo com o Azerbaijão também era fácil, mas depois não foi nada...", alertou.

Relativamente ao nível exibicional, Fernando Santos referiu não ter dúvidas: "Prefiro um jogo com menos nota artística e ganhar".