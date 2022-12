Fernando Santos: "O Nuno Mendes está fora mas vai continuar connosco por vontade dele"

O selecionador nacional garantiu, esta quinta-feira, que apesar de Nuno Mendes estar fora, vai continuar com a equipa das quinas no Catar, com autorização do PSG.

Nuno Mendes já não vai jogar neste Mundial - o atleta lesionou-se durante o Uruguai - mas vai fazer questão de apoiar a equipa no Catar, depois de ter a autorização do PSG. "Está fora do Mundial, mas vai continuar connosco por pedido dele e o clube dele acedeu. Manifestou uma enorme vontade de estar connosco e isso reflete o estado de espírito e de união que se vive aqui", começou por revelar Fernando Santos, reforçando o objetivo de ficar em primeiro lugar do grupo, até pela possibilidade de a equipa ter mais um dia de descanso.

"Queremos vencer e ficar em primeiro lugar do grupo. Sabemos da dificuldade que vamos ter perante este adversário. Nos dois jogos que fez, fez jogos tremendos. Os resultados não acompanharam as exibições da Coreia do Sul. É uma equipa muito bem organizada, que tem muito a ver com o Paulo Bento. A equipa procura sempre saber jogar com bola. Os jogadores nunca dão um lance por perdido. Ainda agora aconteceu isso com o Gana. Vai ser um jogo tremendamente difícil. Da nossa parte, tentaremos evoluir", acrescentou, garantindo que não perde o sono por ter jogadores indisponíveis.

"O mais importante é a confiança total que tenho em todos. Há três jogadores com quem não posso contar. Já tinha avisado que jogar de quatro em quatro dias vai começar a doer. Começa-se a notar. O cansaço causa fadiga e a fadiga causa lesões. Há jogadores com fadiga e temos a questão dos cartões amarelos. É normal. Mas eu confio em todos os jogadores. A minha confiança é plena. Mas estou tranquilo. Claro que quero ter todos à disposição, mas não fico pessimista. Não vou deixar de dormir. Claro que fico triste, especialmente pelo caso do Nuno Mendes. Eu acredito que temos uma das melhores gerações. Agora temos de provar isso dentro de campo", frisou.

Portugal defronta, esta quinta-feira, a Coreia do Sul, a partir das 15 horas.