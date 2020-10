Fernando Santos: "O que ainda me falta conquistar? Ser campeão do mundo"

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 22:49 Facebook

O selecionador nacional deixou críticas aos primeiros minutos da equipa das quinas diante da Espanha.

"Foram 25 minutos muito sofríveis, não encontrámos o jogo. Organização sempre errada, a defender muito mal, a conceder espaços à Espanha, sem nos conseguirmos organizar. Quando uma equipa está desorganizada na parte defensiva, quando recupera a bola não consegue jogar. Não tivemos muitas soluções, não tivemos bola e quando tentámos jogar não encontrámos caminhos. Espanha foi claramente superior. Valeu a atitude competitiva, a entrega e isso representa Portugal", começou por dizer Fernando Santos, fazendo ainda a antevisão ao duelo de domingo frente à França, a contar para a Liga das Nações.

"Não é uma final, porque há depois um jogo aqui ainda e os adversários também jogam. É um jogo diferente, com abordagens diferentes, a França joga com três centrais e vamos ter de trabalhar. Tivemos sempre muitas dificuldades em preparar o jogo com Espanha. O treino de ontem teve de passar para tarde, treinámos 30 minutos... Os jogadores podem ter sentido alguma dificuldade também por isso. Vamos preparar com enorme atenção, espero Portugal ao seu melhor nível. O que me falta conquistar? Ser campeão do mundo", concluiu.

Portugal e Espanha empataram (0-0), esta quarta-feira, no 40.º duelo entre as duas seleções ibéricas, num particular em que os campeões europeus tiveram as melhores oportunidades para marcar, apesar de algum domínio espanhol.