O internacional português saiu, esta quinta-feira, lesionado do jogo com o Gana.

Otávio sofreu uma falta no arranque da segunda parte de Ayew - que viu o cartão amarelo - e acabou por ter ser substituído, com queixas na coxa direita, dando lugar a William Carvalho.

Portugal estreia-se, esta quinta-feira, no Mundial2022 no jogo com o Gana. A equipa das quinas está a vencer por 1-0, graças a um golo de Cristiano Ronaldo. Pode acompanhar o jogo ao minuto por aqui.