Fernando Santos: "Os jogadores das duas equipas foram algo cautelosos"

No rescaldo do empate (0-0) frente à França, o selecionador nacional considerou que o duelo foi "equilibrado" e que os jogadores foram "cautelosos".

"Os jogadores das duas equipas foram algo cautelosos. Com jogadores de grande qualidade, não me parece que haja excessos de respeito. Não foi um jogo muito rápido, teve domínios repartidos. Portugal a dominar umas partes e a França outras. A França surgiu mais rápida e agressiva na segunda parte e Portugal voltou a reagir. Ao jogo faltou alguma dinâmica mais agressiva na procura do golo. É daqueles jogos... os treinadores queremos sempre mais", começou por dizer Fernando Santos, considerando que a equipa das quinas não jogou como queria.

"Não me parece que tenha sido o que os treinadores desenharam para o jogo, pelo menos da minha parte não foi. Obviamente devíamos ser organizados taticamente, mas esperávamos - e pedimos - que soltassem a criatividade, explosividade, a procura da profundidade. Foram duas equipas a jogar no pé, aproximação à bola, muito a jogar com os jogadores próximos, quer uma equipa quer a outra. Sempre que variaram e imprimiram velocidade na frente, criaram problemas uma à outra. De resto jogo meio-termo", acrescentou.

A seleção nacional segurou, este domingo, a liderança do Grupo 3 da Liga A da Liga das Nações, ao empatar a zero com a campeã mundial França, em Saint-Denis, Paris.