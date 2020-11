Fernando Santos: "Os jogos não se ganham só a jogar bonitinho"

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 22:25 Facebook

No rescaldo da vitória frente à Croácia, o selecionador nacional deixou críticas à exibição da equipa das quinas, considerando que "faltou intensidade".

"Obviamente que o resultado é melhor do que a exibição. Voltámos a ter uma primeira parte sem intensidade no jogo. O campo era difícil, a bola parava muito e o passe era mais difícil, mas quando é assim temos de jogar de forma diferente, pressionar ao adversário e não deixar jogar. Entrámos muito bem na segunda parte, com toda a intensidade, a descobrir todos os caminhos para o golo, a fazer pressão a ganhar segundas bolas... Estes jogos também se ganham assim. Estes jogos não se ganham a jogar bonitinho. Bonitinho, bonitinho... então ninguém ganharia a ninguém. Fizemos o 2-1, mas voltamos ao mesmo ritmozinho, permitindo que a Croácia fizesse o segundo golo com menos um. Fomos um justo vencedor porque fomos melhores, mas temos de ser muito melhores", começou por dizer Fernando Santos.

A seleção nacional volta a jogar apenas em março, facto que o selecionador lamenta.

"É o problema das seleções. Precisávamos de ter oportunidade de ver estas coisas e só vamos jogar em março. E a contar. Esta equipa já demonstrou muita qualidade. É campeã da Europa, ganhou uma Liga das Nações e, ironicamente, será uma das três equipas com mais pontos conquistados nestes quatro grupos. Só há a França e a Bélgica, se ganhar. Mas isto não vale de nada, também. Temos de arrepiar um bocadinho de caminho: o futebol é muito bonito, muito giro, mas é para ganhar jogos. Se for só para mostrar, não serve para nada", concluiu.

A seleção nacional venceu (3-2), esta terça-feira, a Croácia na última jornada do Grupo 3 da Liga das Nações. Rúben Dias estreou-se a marcar por Portugal, logo em dose dupla. Kovacic, também com um bis, e João Félix também faturaram.