Fernando Santos perde na estreia com a Polónia

JN Hoje às 21:44

Mau arranque. Fernando Santos entrou com o pé esquerdo no banco da Polónia, após a sua seleção perder por 3-1, em Praga, frente à República Checa.

Um péssimo início na partida deitou praticamente por terra a hipótese de pontuar na abertura da fase de apuramento para o Euro 2024: Krejci marcou no primeiro minuto e, logo a seguir, Cvancara aumentou a vantagem. Os polacos tentaram reabrir o jogo, porém o terceiro golo, assinado na segunda parte por Kuchta, sentenciou o duelo. Perto do fim, Szymanski reduziu. Na segunda-feira, em casa frente à Albânia, o ex-selecionador de Portugal terá a hipótese de tentar corrigir os graves erros defensivos cometidos em Praga. Na outra partida do grupo E, Moldávia e Ilhas Faroe empataram (1-1).

No duelo mais aguardado nesta sexta-feira, a França impôs-se com clareza, em Saint-Denis, diante dos Países, por 4-0, no grupo B. O finalista vencido do último Mundial entrou a todo o gás: Griezmann marcou aos dois minutos, Upamecano aos oito e Kylian Mbappé aos 21. O avançado do Paris Saint-Germain voltou a festejar aos 88 minutos. Na mesma chave, a Grécia, com Vlachodimos na baliza, venceu (3-0) fora Gibraltar.

Por seu lado, no grupo F, nem Ibrahimovic, com 41 anos, salvou a Suécia de uma goleada (0-3) caseira ante a Bélgica. Um hat-trick de Lukaku, concretizado aos 35, 49 e 83 minutos, foi o suficiente para somar os três pontos perante um conjunto nórdico impotente. O avançado do Milan entrou aos 73 minutos, todavia não foi a tempo de evitar uma derrota pesada. No outro duelo do grupo, a Áustria ganhou (4-1) em Linz ao Azerbaijão.

Finalmente, no grupo G, a Sérvia derrotou a Lituânia, por 2-0, com golos de Tadic e de Vlahovic, já Montenegro derrotou fora a Bulgária por 1-0.