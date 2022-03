Fernando Santos: "Portugal é favorito, mas temos de respeitar a Turquia"

Selecionador nacional atribui favoritismo a Portugal frente à Turquia. Explica que é "um momento para ganhar" e justifica escolhas com o atual momento de forma dos jogadores.

"Estarmos presentes no Campeonato do Mundo, esse é o nosso foco e também do povo. Tudo o resto é menos importante". É assim que Fernando Santos antevê o embate com a Turquia no dia 24, o primeiro jogo do play-off para o Mundial do Qatar, sabendo que, caso vença, ainda terá de derrotar a Itália ou a Macedónia do Norte.

Para o encontro com os turcos, diz que "Portugal é naturalmente favorito", mas que "o favoritismo temos de mostrar em campo", assumindo, ainda assim, que é preciso respeitar o adversário. "Temos de ter respeito pela Turquia. Não podemos é ter medo, muitas vezes entramos nestes excessos, para baixo ou para cima", alertou.

O selecionar explica que o encontro "não é o mais difícil" mas que é "o mais importante". "Temos um objetivo que queremos cumprir. Estamos a jogar por Portugal. Outros jogos já marcaram a história do futebol português e foram muito importantes, mas é uma demonstração clara como o Estádio do Dragão deixou de ter bilhetes há um mês. Temos de pensar menos em cada um individualmente e focar na equipa, no que temos de fazer e ganhar esta meia-final. Neste momento não me parece importante falar de algum jogador. É com estes que queremos alcançar o objetivo", justificou

"A escolha foi feita ao longo deste último mês, mas nunca foi desacompanhada. Há sempre alguns parâmetros para analisar. Entendemos no nosso critério que estes se apresentavam em melhores condições para alcançarmos aquilo que queremos", explicou, sobre os momentos de forma de jogadores como João Félix ou Wiliam Carvalho.

Sobre a eliminação frente à Sérvia, afasta um mau momento "Parece que estamos num drama, em espiral dramática ou eufórica. É compreensível, há coisas que não estiveram bem. Houve um jogo que não ganhámos, ficámos muito chateados e tristes, mas há que pegar no que foi feito de positivo e no talento e qualidade dos nossos jogadores, sabendo que o talento não ganha campeonatos, isso ganham as equipas", disse.

Portugal defronta a Turquia no Estádio do Dragão na próxima quinta-feira, dia 24, na meia-final de apuramento para o play-off do Campeonato do Mundo de 2022.