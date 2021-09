Fernando Santos preocupado com os golos sofridos

Na análise à vitória de Portugal contra o Catar (3-1), Fernando Santos não deixou de revelar preocupação pelos golos sofridos de bola parada, revelando que os jogadores já estão avisados quanto a esta debilidade que já valeu à Seleção Nacional nove golos dos adversários nos últimos cinco jogos.

"Claro que me preocupa, ninguém não ficaria preocupado. Raramente sofríamos em bolas paradas defensivas, mas agora temos sofrido. Já alertei os jogadores para isso. É preciso marcar golos para ganhar, mas não podemos sofrer. Quando sofremos, as coisas complicam-se. Vamos ter que analisar", afirmou o selecionador.

Quanto à análise ao jogo propriamente dita, Santos destacou a falta de eficácia na primeira parte e o "desligar do jogo" na segunda metade, quando parecia que o triunfo estava garantido.

""Há algumas coisas para melhorar. Entrámos bem na organização defensiva, quando o Catar tinha a posse, estivemos bem. Na primeira parte muito bem, criámos situações, roubando a bola ao adversário. Mas tivemos alguns problemas nos primeiros 15 minutos, com uma circulação muito lenta, que permitiu que o Catar estivesse organizado e que nós não criássemos. Circulámos devagar e mal. Nos primeiros 15 minutos, três oportunidades para cada lado, porque perdemos a bola, e o Catar, com jogadores muito rápidos, criou dificuldades, perdemos a bola por alguma ansiedade", considerou.

"Depois assentámos, circulámos bem, metemos o passe certo, com outra velocidade e dinâmica. Podíamos ter feito mais golos na primeira parte. Entrámos bem na segunda parte, nos primeiros dez minutos. Empurrámos o adversário, expusemo-los muito. Com um jogador a mais, depois desligámos um pouco. Criámos situações na mesma, sim, mas eles conseguiram marcar. O adversário meteu pontapé na frente, fizeram um golo num canto. Foi um bocadinho 'devagar', a segunda parte", afirmou o selecionador.

Para esta partida, Portugal entrou num 4-4-2 e o treinador gostou do que viu: "Não é fácil jogar com este 4-4-2, a equipa esteve bem. Esteve bem a sair a jogar a três, os laterais a envolverem-se, dois do meio-campo a apoiarem os avançados, a equipa respondeu bem ao que eu esperava, mesmo sem tempo para treinar. Foi bom ver que a equipa esteve bem a esse nível. Era importante ver isso".

O técnico abordou ainda a estreia de Otávio, sem se alongar nos comentários individuais: "Esteve bem, todos foram influentes na equipa durante aquele período. Mas o Azerbaijão é uma equipa diferente, mais fechada e forte defensivamente. Compete-nos fazer o que fizemos nestes 35 minutos e vamos encontrar soluções para marcar", finalizou Fernando Santos.

Este embate particular surge entre a dupla jornada de apuramento para o Campeonato do Mundo de 2022, depois da vitória contra a República da Irlanda (2-1) e antes do confronto com o Azerbaijão (terça, às 17 horas).