Fernando Santos procura fintar indigestação suíça

Seleção helvética é, a seguir à França, a equipa que costuma causar maiores dores de cabeça ao treinador das quinas. Historial serve de aviso para o jogo dos oitavos.

A Suíça, o obstáculo lusitano nos oitavos de final do Campeonato do Mundo, é, juntamente com a França, a única seleção que aplicou mais do que uma derrota à seleção portuguesa, desde que esta começou a ser orientada por Fernando Santos, em 2014. Em cinco jogos, perdeu por duas vezes, ambos em jogos oficiais: a primeira, no arranque da fase de qualificação para o Mundial de 2018 e a última, a 12 de junho, na Liga das Nações. Um forte aviso para Portugal que, ainda assim, mantém um balanço positivo com Fernando Santos no banco: três vitórias, em que curiosamente a equipa das quinas se impôs por mais de um golo de vantagem.

Em setembro de 2016, na ressaca do festejo do título europeu, Portugal caiu por 2-0, em Basileia. Embolo e Mehmedi selaram o resultado ainda antes do intervalo. Já neste ano, a seleção voltou a perder, desta vez em Genebra. Um golo do avançado bem conhecido do futebol português, Seferovic, no primeiro minuto, foi suficiente.