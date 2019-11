Fernando Santos: "Queremos uma vitória no Luxemburgo para estarmos na fase final"

Ontem às 22:21 Facebook

O selecionador nacional Fernando Santos mostrou-se agradado com a exibição de Portugal frente à Lituânia, em jogo do Grupo B de qualificação para a fase final do Europeu de 2020 e já só pensa em vencer o Luxemburgo para apurar as quinas.

"Fomos muito fortes em vários momentos do jogo. A primeira parte foi muito boa e controlámos o encontro. Podíamos até ter feito mais golos. Na segunda parte, pedi aos jogadores para manterem o mesmo ritmo e eles corresponderam", referiu o treinador luso.

Somados os três pontos, a atenção de Fernando Santos vira-se agora para o derradeiro obstáculo no acesso direto à fase final do Euro2020. "Queremos uma vitória no Luxemburgo para estarmos na fase final do europeu", frisou o selecionador português, continuando: "Sabemos que é um adversário diferente e temos menos de 72 horas de intervalo entre os dois jogos para recuperar".

Para o embate com a Lituânia o treinador luso fez sete mexidas no onze titular em relação ao encontro anterior com a Ucrânia, mas sobre a equipa que apresentará no estádio Josy Barthel não avançou pormenores. "Não sei dizer ainda se irei mudar alguma coisa na equipa", afirmou.

Sobre a condição física de Cristiano Ronaldo, autor de três dos seis golos, Fernando Santos frisou que "não tinha nenhuma dúvida que estaria apto" para o confronto com a Lituânia. "Estive a conversar com ele antes do jogo e sabia que estava em condições", completou