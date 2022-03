Fernando Santos: "Quero ganhar com pouco sofrimento, o meu coração não aguenta"

Selecionador nacional quer vencer a Macedónia do Norte com tranquilidade.

Portugal defronta esta terça-feira a Macedónia do Norte, no último jogo de play-off de qualificação para o Mundial 2022, no Catar. Fernando Santos demonstrou confiança na equipa, mas pretende que a partida tenha um desfecho mais calmo do que aquele contra a Turquia. "Desejo terminar tranquilo, o que vai acontecer não sei, não sou adivinho. Dentro de campo é que os jogadores tomam as decisões e quase que assumem o papel de treinador. Com ou menos sofrimento, quero é vencer, mas, se possível, com pouco sofrimento. O meu coração não aguenta estas coisas todas", disse.

Apesar de não querer sofrer, o selecionador nacional admitiu que há uma pressão positiva, a de estar no Catar, a competir no Mundial. Reconhece que a Macedónia do Norte está nesta fase do play-off por mérito, devido aos resultados obtidos, com maior destaque para as vitórias frente a Alemanha e Itália. "Temos de olhar para a Macedónia por aquilo que ela vale, sem receios, se não corremos riscos. Temos de repetir a dose da Turquia: sermos fortes e ter espírito de entrega.

Fernando Santos reconheceu que há algumas incertezas quanto à forma de jogar da Macedónia do Norte, isto porque o jogo com a Itália, na opinião do selecionador nacional, não reflete o valor da equipa. "Foi um jogo de sentido único contra a Itália, mas a Macedónia é muito bem organizada, com capacidade para ter posse, por isso temos de estar preparados para todos os momentos", referiu.