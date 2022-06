Fernando Santos recebe camisola alusiva ao jogo 100

JN/Agências Hoje às 17:27 Facebook

Twitter

Partilhar

Fernando Santos recebeu, das mãos do presidente da FPF, Fernando Gomes, uma camisola alusiva ao jogo 100 cumprido pelo Selecionador Nacional no encontro com a República Checa, disputado no Estádio José Alvalade.

O treinador mostrou-se grato pela confiança demonstrada por Fernando Gomes "numa altura particularmente difícil", mas não se esqueceu de endereçar os restantes agradecimentos devidos.

"Agradeço a toda a equipa técnica e restante staff, não apenas àqueles que me acompanham desde o primeiro dia, mas também todos os outros que ao longo do caminho se juntaram a nós. Também devo endereçar aos jogadores o maior agradecimento por tudo aquilo que têm feito ao longo destes oito anos", disse Fernando Santos.

Os restantes elementos da equipa técnica liderada por Fernando Santos foram igualmente presenteados com a camisola centenária. O vice-presidente Humberto Coelho e o diretor João Vieira Pinto entregaram a camisola comemorativa a Ilídio Vale, João Carlos Costa, Jorge Rosário, Fernando Justino, Ricardo Santos e Bruno Pereira.