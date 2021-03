Portugal favorito frente ao Azerbaijão dispensa Raphael Guerreiro

João Faria Hoje às 12:37 Facebook

O selecionador português quer conquistar três vitórias no primeiro ciclo da fase de apuramento. Para já, frisa que o importante é pensar apenas em vencer o Azerbaijão. O lateral Raphael Guerreiro, lesionado, está fora da convocatória e não será substituído.

"Vamos estar prontos para este jogo, mas sinto que o adversário nos vai criar dificuldades, porque vai jogar em 35, 40 metros. Procurará certamente limitar os espaços, mas temos de arranjar soluções e procurar vencer", disse Fernando Santos, selecionador português de futebol, nesta terça-feira, na antevisão do jogo com o Azerbaijão, marcado para esta quarta-feira (19.45 horas), em Turim, Itália, no arranque da fase de apuramento para o Mundial 2022.

"Portugal tem qualidade, capacidade e organização para lutar em cada prova em que participa. Para se chegar às fases finais temos de lá estar. É um erro tremendo pensar em objetivos, quando ainda nem sequer começamos a fase de qualificação", fez notar o selecionador português.

"Três jogos de apuramento em março não é normal, ainda por cima num grupo que vai ter oito jogos. Cada um será uma final, mas obviamente que reconhecemos a nossa condição de favoritos, neste primeiro encontro, com o Azerbaijão", afirmou Fernando Santos.

O selecionador português revelou que Rafhael Guerreiro, um dos 25 jogadores que estão em Turim, será dispensado, por motivos físicos. O lateral do Borússia de Dortmund está lesionado e não tem hipóteses de participar em nenhum dos três jogos marcados para os próximos nove dias. Fernando Santos adiantou que a baixa não será colmatada, pelo que a convocatória ficará reduzida a 24 futebolistas.

Também presente na conferência de imprensa, Rúben Dias realçou estar novamente na seleção com "prazer e muita alegria", focado em "ajudar a alcançar" o apuramento para o Mundial 2022.

"Há muita ambição e a consciência de que teremos muito trabalho pela frente, até chegar às grandes decisões, mas a caminhada é feita passo a passo, jogo a jogo", disse, ainda, o defesa central.