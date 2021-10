Fernando Santos recordista na aposta em jogadores naturalizados

João Faria Hoje às 13:03 Facebook

Com Matheus Nunes perto da estreia, Fernando Santos prepara-se para ser o primeiro selecionador português a utilizar três "estrangeiros" nas quinas.

No caso de Matheus Nunes se estrear por Portugal, sábado (19.45 horas), no amigável com o Catar, no Algarve, torna-se o nono futebolista estrangeiro, a jogar pela equipa das quinas e o terceiro por iniciativa de Fernando Santos, atual selecionador nacional português.

O técnico que em 2016 conduziu Portugal, pela primeira vez, ao título europeu de seleções, prepara-se para superar Luiz Felipe Scolari, treinador brasileiro que lançou os compatriotas Deco (2003) e Pepe (2007), e José Maria Antunes que, em 1960, chamou David Júlio e Lúcio Soares.