Fernando Santos risca Bernardo Silva do jogo com a Irlanda

Avançado do Manchester City está lesionado e o selecionador nacional confirmou a indisponibilidade do jogador em recuperar a tempo

Em declarações à Sport TV, antes da antevisão do jogo entre a República da Irlanda e Portugal, a contar para o apuramento para o Mundial 2022, Fernando Santos adiantou que Bernardo Silva está fora das opções para o jogo em Dublin, na Irlanda. O jogador do Manchester City não integrou a sessão de trabalho esta quarta-feira, à semelhança do que já havia acontecido ontem.

"Não conto com ele", destacou Fernando Santos, esclarecendo logo de seguida: "Apresenta queixas musculares. Não me parece que tenha condições para ir a jogo".

Bernardo Silva falha assim o encontro com a República da Irlanda, havendo a esperança de que possa recuperar a tempo do duelo com a Sérvia, no domingo, jogo que pode valer o apuramento português para o Catar 2022.