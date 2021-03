Fernando Santos: "Ronaldo vai ser sempre o capitão, é um exemplo"

JN Hoje às 16:29 Facebook

Fernando Santos reiterou toda a confiança no avançado português e voltou a relativizar o episódio na Sérvia. Segue-se o Luxemburgo: "Das seleções mais fracas? Até foi ganhar à Irlanda".

É com Belgrado ainda bem presente que a seleção portuguesa tenta restabelecer-se para a terceira jornada da fase de apuramento para o Mundial 2022, no Luxemburgo.

Na antevisão ao jogo, Cristiano Ronaldo voltou a ser tema de conversa, por ter atirado a braçadeira ao chão na sequência do golo não validado, frente à Sérvia, só para Fernando Santos reiterar todos os elogios ao capitão português.

"O Cristiano vai ser sempre o capitão. É um exemplo nacional. Todos os jogadores dizem que ele é um exemplo. De trabalho, de treino, na forma como recebe... É um exemplo social. Se o Cristiano tivesse ofendido o selecionador, os colegas ou a Federação, aí sim, teríamos de pensar. Mas não aconteceu nada disso. Aconteceu um momento de grande frustração", declarou o selecionador, esta segunda-feira.

Depois do empate com a Sérvia (2-2), Portugal tentará voltar às vitórias esta terça-feira, frente ao Luxemburgo, adversário que merece toda a consideração de Fernando Santos.

"Não acho nada que seja das seleções mais fracas do grupo. O que fizeram no europeu foi muito bom, na Liga das Nações esperava mais, mas agora até foi ganhar à Irlanda, que no plano teórico seria uma equipa mais forte. É das equipas que mais tem evoluído nos últimos anos, em forma coletiva, com muitos jogadores a jogar fora. Compete-nos mostrar em campo as nossas capacidades e mostrar a qualidades para fazer a diferença", frisou o treinador português, que deixou em aberto a possibilidade de João Moutinho regressar: "As indicações são boas. Penso que vai dar para ir para o banco".