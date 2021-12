Fernando Santos: "São equipas de grande qualidade e Portugal tem de estar preparado"

JN Hoje às 18:24 Facebook

O selecionador nacional de futebol, Fernando Santos, comentou esta quinta-feira, em declarações ao Canal 11, o sorteio da Liga A da Liga das Nações, que colocou Espanha, Suíça e República Checa no caminho de Portugal.

"Nestes sorteios ninguém quer ninguém, ainda por cima na Liga das Nações, pois está a nata da Europa. Não vale a pena antecipar favoritos ou falar de favoritismos porque até lá muita coisa vai mudar. As equipas estão em mudanças", começou por referir o treinador português.

E continuou: "É um grupo muito consistente com Portugal, Espanha, Suíça e República Checa. A Suíça não se pode excluir, porque tem estado sempre presente e atirou a Itália para discutir o play-off, são equipas de grande qualidade e Portugal tem de estar preparado para isso".

Fernando Santos anota que a Liga das Nações "é uma prova muito rápida". "São seis jogos e torna tudo menos previsível. E vai disputar-se logo em junho e em setembro, são logo duas 'janelas' só, portanto vai ser tudo muito rápido e depende muito de como se chegar a essa altura. São duas 'janelas' habitualmente difíceis, fim de época, muito cansaço, por um lado, e Portugal e Espanha com jogadores a atuar em campeonatos muito fortes e é previsível os jogadores chegarem às finais das grandes competições europeias de clubes. É sempre um momento difícil de forma. Tivemos isso no Campeonato da Europa, no qual tivemos jogadores cuja performance física não era aquilo que seria desejável, pois é tremendo o desgaste a que os jogadores estão sujeitos atualmente. E, depois, setembro, que também é o contrário, que é quando ainda estão a chegar à melhor forma. Por isso vai depender muito do momento de forma dos jogadores", explicou o selecionador nacional.

O técnico luso realça que "há que preparar os jogos com concentração", como têm feito. E recordou: "Na primeira edição chegámos à final e vencemos, na segunda fizemos uma muito boa qualificação, vencemos os dois jogos com a Suécia e a Croácia, empatamos em França, num grande jogo de Portugal, aqui também foi um jogo muito equilibrado, acabou por pender para a França, mas foi uma qualificação de muito bom nível, principalmente essas duas seleções, Portugal e França, e a França acabou por vencer a competição".

Antes de pensar na Liga das Nações, Fernando Santos frisa que a seleção nacional está focada no play-off para o Mundial2022. "Isso é que é fundamental para Portugal e o objetivo primeiro. Depois pensamos na Liga das Nações, mas é uma competição em que queremos ter alguma coisa a dizer", finalizou.