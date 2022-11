Fernando Santos: "Se só temos paciência não vamos fazer golos"

O selecionador nacional considerou que a primeira parte do jogo com o Gana foi "bloqueada" e admitiu que a equipa das quinas teve "demasiada paciência".

"Em termos de organização e da transição ataque-defesa estivemos muito bem. O Gana nunca conseguiu criar-nos problemas. Nem em saídas rápidas nem em contra-ataque. Zero remates do Gana na primeira parte. Nós tivemos segurança com bola, mas fomos passivos. Estivemos a trocar atrás, mas quando invadíamos o meio-campo, voltávamos a circular por trás e por fora. Houve pouca agressão ao adversário. Estava a faltar isso. Melhorámos a partir dos dez minutos finais e criámos quatro situações de grande perigo com cruzamentos. Não foi fácil. Mas não sendo fácil, a equipa preencheu melhor o jogo nas várias componentes nos últimos dez minutos da primeira parte. A equipa foi mais agressiva e criou situações que não tinha criado até ali", começou por dizer Fernando Santos, considerando que a equipa portuguesa teve paciência a mais.



"Era preciso paciência, mas não a paciência que tivemos. A equipa estava tão bloqueada, o adversário tão fechado. Assim não fazemos golos. Se só temos paciência não vamos fazer golos Disse isso aos jogadores ao intervalo. Eles perceberam, tentaram modificar o tipo de jogadas. Foi o que aconteceu, a jogada do penálti é exemplo disso. Sofremos golos que vieram do nada. Ainda agora ouvi o João dizer isso. Ninguém pode sofrer golos que vieram do nada", concluiu.

Portugal venceu (3-2), esta quinta-feira, o Gana na estreia do Mundial2022. Cristiano Ronaldo, Ayew, João Félix, Bukari e Rafael Leão marcaram os golos do encontro.