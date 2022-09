Fernando Santos: "Sempre tive uma ótima relação com Rafa"

Fernando Santos afirmou, nesta sexta-feira, na República Checa, que Rafa apenas o informou que estaria indisponível para o presente estágio da seleção nacional. Só a seguir o futebolista do Benfica, segundo o selecionador, disse à direção da FPF de que não voltaria a jogar com as cores portuguesas.

"Recebi uma comunicação do jogador dizendo que não estaria disponível para o estágio e dei conhecimento à FPF. Depois o Rafa comunicou à FPF que não voltaria a jogar. A mim compete respeitar a sua decisão, sempre tive uma ótima relação com ele, como com todos os jogadores", salientou.

Cristiano Ronaldo manifestou o desejo de participar no Euro 2024, informação que Fernando Santos recebeu com agrado. "Não é nada que seja estranho. Desde 2003 ou 2004 que me diz que é um orgulho representar Portugal"

Sobre o jogo de sábado com a República Checa, Fernando Santos revelou que o único objetivo da seleção é vencer. "Não há outra hipótese. Onze? Sei quem vai jogar mas não vou dizer. A equipa está dentro daquilo que pretendo para o jogo".

Por seu lado, Ruben Dias garantiu que a equipa está "pronta" para o jogo. "Rafa? A decisão foi dele, há que respeitar, não adianta fazer mais comentários".