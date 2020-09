Fernando Santos sobre Ronaldo: "Só joga se tiver disponibilidade total"

JN Hoje às 17:22 Facebook

Permanece a dúvida se Cristiano Ronaldo irá estar apto para o jogo com a Suécia, referente à segunda jornada do Grupo 3 da Liga das Nações. Fernando Santos afirmou que a infeção num dedo do pé que afastou o craque português do jogo com a Croácia já está superada, mas ainda não deu como certa a utilização do capitão português.

"Ontem, fez 25 minutos de treino e sentiu-se razoavelmente bem. Vamos ver hoje e tomaremos a decisão. Só joga se me apresentar condições no treino e disponibilidade total. Se isso não acontecer, não entra nas contas da equipa", referiu Fernando Santos, revelando que "a infeção está praticamente debelada". "Se se sentir bem, se estiver apto, a titularidade é uma forte possibilidade", afirmou.