Fernando Santos sobre Sérgio Conceição: "Era bom jogador, mas para aturá-lo... porra!"

O selecionador nacional recordou, este sábado, alguns episódios com Sérgio Conceição, treinador do F. C. Porto. Os técnicos trabalharam juntos na Grécia, no PAOK.

Sérgio Conceição participou, este sábado, numa conversa em que também entraram Fernando Santos, Roberto Mancini, selecionador italiano, e Sinisa Mihajlovic, técnico do Bolonha. O selecionador nacional e o treinador dos azuis e brancos trabalharam juntos no PAOK, nos últimos anos de Conceição enquanto futebolista, e Fernando Santos relembrou alguns episódios.

"O Conceição como jogador era bom, mas para aturá-lo... porra! Um coração e um mau feitio enormes. Isso às vezes toldava-o um bocadinho. Toda a vida do Sérgio é marcada por uma luta constante para ser como é. Sempre venceu essa luta", começou por contar o selecionador no "F. C. Porto em Casa".

Fernando Santos recordou ainda a "azia" com que Sérgio Conceição ficou quando não saiu do banco no jogo de homenagem a Deco e salientou que ambos têm "mau feitio", principalmente "de manhã".

"Temos os dois muito mau feitio. De manhã não podem falar connosco. Ao nível do treino era difícil, dois mal dispostos a trabalhar juntos. Infelizmente não trabalhei com ele no F. C. Porto, ele saiu logo para a Lazio. O clube tem um grande presidente que, que sabe os momentos em que as coisas têm de ser feitas e esse foi um desses casos. Depois apanhei-o na Grécia, estivemos três anos e meio e ele estava igualzinho. Ele sempre quis ser o melhor para ajudar a equipa e ganhar coisas. Isso era importante. Marcou quem estava ao lado dele e ajudou os miúdos do PAOK a crescer e a formar o carácter deles. A minha relação com o Sérgio teve momentos difíceis, é verdade, mas teve coisas boas", disse.