Fernando Santos sócio de mérito da federação por unanimidade

O ex-selecionador nacional, Fernando Santos, é sócio de mérito da Federação Portuguesa de Futebol (FPF). A decisão foi tomada em Assembleia Geral Extraordinária da FPF e aprovada por unanimidade.

Os 66 delegados que acompanharam a reunião magna reconheceram os "inestimáveis serviços prestados à Federação Portuguesa de Futebol e ao futebol português, considerando sobretudo as conquistas e títulos internacionais alcançados na qualidade de Selecionador Nacional" e ratificaram a proposta de atribuição da categoria de Sócio de Mérito a Fernando Santos.

Recorde-se que Fernando Santos esteve na conquista do Europeu 2016 e da Liga das Nações, na sua estreia, em 2019. Saiu do comando técnico da seleção após o Mundial 2022 e foi substituído no cargo, esta semana, por Roberto Martínez, treinador espanhol que esteve ao serviço da seleção da Bélgica.