Fernando Santos sorri ao jogo 100 no leme das quinas

Selecionador nacional cumpre marca redonda no embate de amanhã frente à Chéquia. Conquistas do Europeu de 2016 e da Liga das Nações em 2019 são expoente máximo

A 23 de setembro de 2014, a Federação Portuguesa de Futebol oficializou a contratação de Fernando Santos para o cargo de selecionador nacional, depois do despedimento de Paulo Bento. Nos quase oito anos que se passaram, o treinador, que academicamente se formou em engenharia eletrotécnica e telecomunicações, somou 99 jogos e no embate de amanhã, frente à Chéquia (19.45 horas, RTP 1), arredondará o número e cumprirá o centésimo jogo enquanto selecionador nacional.

Com Fernando Santos ao leme, Portugal vive, pelo menos em termos de conquistas, a fase dourada do futebol. Em 2016, na casa da anfitriã França, a seleção nacional conquistou o Europeu com o icónico golo de Éder, já no prolongamento, e que valeu o primeiro título internacional sénior para Portugal. Três anos depois, o selecionador nacional conquistou a Liga das Nações, na primeira edição, com uma vitória (1-0) sobre a Holanda, na final, no Estádio do Dragão.