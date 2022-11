Fernando Santos: "Temos de ter os pés assentes no chão"

O selecionador nacional Fernando Santos elogiou a exibição frente à Nigéria, que resultou numa vitória de 4-0, mas reforçou a ideia de melhorar alguns aspetos.

"Portugal fez um bom jogo, com coisas muito boas, bastante positivas. Mas também temos de melhorar algumas coisas. Nos aspetos defensivos, tivemos alguns problemas não na organização defensiva, mas em perdas de bola e na saída do contra-ataque adversário. Quando fizemos bem, controlámos o jogo de forma total. Noutras ocasiões, ficámos mais lentos na circulação e cometemos alguns erros. O adversário teve algumas oportunidades desnecessárias", começou por dizer.

"Os 26 jogadores baralham-me as contas. Temos jogadores de altíssimo nível. No Campeonato do Mundo, todos terão a sua oportunidade. O Rui Patrício é um guarda-redes de eleição. Vencedor do campeonato da Europa, da Liga das Nações. Nunca tive falta de confiança nele, nem ele em mim. Tenho 26 jogadores a baterem-me à porta no treino. Todos eles estão em condições para jogar e isso é bom para o treinador", acrescentou.

Relativamente às estreias de António Silva e Gonçalo Ramos, Fernando Santos disse que foram ao encontro das expectativas. "O António Silva tem feito o seu papel no Benfica, que é não sofrer golos e o Gonçalo Ramos tem feito o seu papel, que é fazer golos. Fizeram isso muito bem hoje e era isso que eu esperava", disse.

Sobre o Mundial, Fernando Santos deu o mote: "Temos de ter os pés assentes no chão para ir para o Qatar com ambição, para trazer uma alegria enorme a todos os portugueses. Cá fora, planeamos. Mas depois no campo é que se vê, porque os adversários também contam. Se conseguirmos estar ao nível de foco total como estamos agora, com grande alegria e vontade de querer fazer bem, e sem cometer erros", referiu.

Sobre o possível onze contra o Gana, no primeiro jogo do Mundial, em relação àquele apresentado diante da Nigéria, Fernando Santos disse que este foi "um jogo de continuidade do treino" e referiu que não vai "tirar ilações só de um encontro".

Bruno Fernandes elogiou a exibição da seleção nacional. "Acho que foi um jogo muito completo, fomos muito capazes de ter bola e saber gerir o jogo, aproveitar as oportunidades. Defendemos muito bem, tiveram algumas oportunidades, mas a defesa e o Rui Patrício esteve em grande plano. Foi uma demonstração de muita qualidade. É um passo importante para dar confiança para o que aí vem. O que nos passava pela cabeça é o que queremos para nós, as nossas ideias de jogo. O 'mister' ver as opções e gerir o grupo, dar oportunidade a quem ainda não tinha jogado. Todos os que estiveram em campo demonstraram a qualidade, como quem não esteve e ainda vai ter oportunidade", referiu.

Questionado sobre a situação de Cristiano Ronaldo, o médio esclareceu que só fala da seleção nacional.

Já João Félix referiu que o momento no Atlético Madrid era bom. "Nos últimos jogos do Atlético joguei mais, estava a correr-me bem. Trabalhei para chegar a este momento na melhor fase possível, para chegar bem ao Mundial e dar alegrias aos portugueses", disse.

Otávio, médio do F. C. Porto, destacou as correções feitas ao intervalo por Fernando Santos. "A equipa foi a melhor do jogo. Ganhámos bem, e temos de focar no Mundial. Há sempre algo a corrigir, o 'mister' falou-nos logo ao intervalo. Todos queremos melhorar. Se jogar ou não, não interessa. Quero ajudar a equipa, estou feliz por estar neste grupo".

Por fim, Gonçalo Ramos, que se estreou pela seleção sénior e também a marcar, falou que a boa integração no grupo facilita a performance. "Foi um sonho estrear-me na seleção principal, e marcar um golo é a cereja no topo do bolo. Já tinha estado no estágio anterior. Toda a gente me recebeu muito bem, sinto-me totalmente integrado no grupo. Assim, é mais fácil mostrar o meu valor".