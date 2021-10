Fernando Santos: "Tirámos mais pontos positivos do que negativos"

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 23:38 Facebook

O selecionador nacional deixou, este sábado, elogios à exibição de Portugal no jogo com o Qatar, que a equipa das quinas venceu por 3-0, e abordou ainda as estreias de Matheus Nunes, Diogo Costa e Rafael Leão.

"Tirámos mais pontos positivos do que negativos. Fomos equilibrados. No primeiro jogo não foi assim, na fase inicial, mas hoje controlámos sempre. Aqui e ali podíamos ter colocado mais intensidade, mas não é fácil, frente a uma equipa toda metida nos últimos 30 metros. Não sei quanto tempo tivemos de posse de bola, mas fomos muito compactos, mesmo no processo defensivo. Tirámos muito mais coisas positivas, mas há sempre aspetos a melhorar", começou por dizer Fernando Santos, deixando elogios aos estreantes Diogo Costa, Matheus Nunes e Rafael Leão.

"Eu tinha dito, na antevisão do jogo, que o que me interessa são as questões táticas. Estreias? Corresponderam ao que eu esperava", concluíram.

A seleção nacional venceu (3-0), este sábado, o Catar, no Estádio do Algarve, em jogo de preparação antes do duelo com o Luxemburgo, agendado para terça-feira. Cristiano Ronaldo, José Fonte e André Silva marcaram os golos da equipa das quinas.