Ferreyra avança no onze do Benfica contra o Paredes

Hoje às 20:24 Facebook

Twitter

Partilhar

Helton Leite, Gilberto, Ferro, Jardel, João Ferreira, Chiquinho, Samaris, Pizzi, Cervi, Gonçalo Ramos e Ferreyra. Este foi o onze escolhido por Jorge Jesus para o duelo com o Paredes. Uma verdadeira revolução, onde o destaque vai para a inclusão do atacante Facundo Ferreyra.

Em relação ao último jogo do Benfica, para o campeonato e frente ao S. C. Braga, apenas Gilberto, Pizzi e Samaris resistem no onze de Jorge Jesus.

O jogo no Estádio Cidade Desportiva de Paredes, da terceira eliminatória da Taça de Portugal, tem apito inicial marcado para as 21.15 horas deste sábado e será dirigido pelo árbitro da AF Braga, Vítor Ferreira.