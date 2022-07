Ferro cedido pelo Benfica aos neerlandeses do Vitesse

JN/Agências Hoje às 19:28 Facebook

O defesa-central Francisco Ferreira, conhecido no futebol como Ferro, vai jogar na próxima temporada nos Países Baixos, ao serviço do Vitesse, por empréstimo do Benfica, anunciaram os neerlandeses, que ficam com opção de compra.

"Depois de tantos anos em Portugal, e dos períodos em Espanha (Valência) e Croácia (Hajduk Split), estou desejoso pelo futuro nos Países Baixos. Penso que, tanto o Vitesse e a Eredivisie [Liga holandesa] me assentam bem", disse Ferro, em declarações reproduzidas no sítio de internet do clube de Arnhem.

O atleta, de 25 anos, vai integrar, a partir de sábado, o estágio da nova equipa, que na época passada terminou no sexto lugar da Eredivisie.

Ferro, com 1,93 metros, garantiu que vai "dar tudo" para "fazer algo bonito com o Vitesse, esta época", acreditando numa rápida integração com os novos companheiros e em encontrar o seu lugar na equipa.

Este é o terceiro empréstimo seguido de Ferro, campeão português em 2018/2019 pelo Benfica, emblema a que chegou com apenas 14 anos, sendo que na segunda metade da temporada transata esteve cedido aos croatas do Hajduk Split.