Ferro deixa Benfica em definitivo e assina pelo Hajduk Split

O defesa central Ferro regressa ao Hajduk Split, da Croácia, clube que já tinha representado na época passada. O negócio terá sido feito por uma verba a rondar 1,5 milhões de euros.

Aos 25 anos, Ferro deixa, em definitivo, o Benfica, clube onde se formou e pelo qual se sagrou campeão nacional, na temporada 2018/2019.

O defesa central afirmou-se na equipa principal "encarnada" no consulado de Bruno Lage, entre 2019 e 2020, mas não foi capaz de manter o estatuto, acabando cedido a Valência, Hajduk Split e Vitesse, nas últimas épocas.

Agora, regressa à Croácia, a título definitivo, assinando até 2027 pelo Hajduk Split, clube que ajudou a vencer a Taça daquele país, no ano transato.

De acordo com o jornal "O Jogo", o internacional sub-21 português vai render cerca de 1,5 milhões de euros aos cofres do Benfica, que conserva ainda 20% dos direitos económicos do jogador.

Na primeira metade desta temporada, Ferro participou em dez partidas pelo Vitesse, atual 12.º classificado da Liga neerlandesa.

O Hajduk Split segue no segundo lugar da Liga croata, a oito pontos de distância do líder Dínamo Zagreb.