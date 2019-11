Ontem às 22:42 Facebook

O central do Benfica foi substituído aos 13 minutos do jogo com o Lyon depois de um choque com Vlachodimos.

Foi um susto, mas Ferro "está bem e estável", apesar de o choque com o guarda-redes Vlachodimos o ter obrigado a sair de maca e com colar cervical do jogo com o Lyon.

"Ferro fraturou o nariz e desmaiou mas está estável", referiu Bruno Lage, após o encontro.

Por saber está se a lesão será impeditiva de o central defrontar o Santa Clara, na próxima jornada da Liga.