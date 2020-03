Ferro garante vontade do grupo de "dar a volta"

JN Ontem às 22:50 Facebook

Eleito "revelação futebol", na gala do 116.º aniversário do Benfica, o defesa das águias mostrou confiança na reviravolta, nas contas do título.

"Quero agradecer a todos os que votaram em mim", disse Ferro, distinguido, esta quarta-feira, na Gala Cosme Damião, com o prémio "revelação futebol", em que bateu a concorrência interna de Florentino, Jota e de Francisca Nazareth.

"Seria justo qualquer um dos nomeados ganhar. Agradeço à equipa técnica e colegas. Quero agradecer a todos pela forma como me receberam", realçou Ferro.

"Se há fases menos boas, se há grupo que consegue dar a volta, é este", disse o defesa central, a propósito da campanha do Benfica na Liga, em que esta semana perdeu a liderança, para o F. C. Porto.