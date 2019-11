Hoje às 20:18 Facebook

O central benfiquista abandonou o jogo com o Lyon com colete cervical, depois de levar um soco involuntário do guarda-redes.

Ferro foi substituído aos 13 minutos do Lyon-Benfica, depois de chocar com o colega Vlachodimos.

O central benfiquista levou um soco involuntário do guarda-redes e deixou o relvado de maca e com colar cervical, após vários minutos a ser assistido. Jardel entrou para o seu lugar.

O Benfica perde por 1-0 desde os quatro minutos.