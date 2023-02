Ferro transferido em definitivo para o Hajduk Split

O Benfica anunciou, esta quarta-feira, que chegou a acordo com o Hajduk Split para a transferência definitiva do defesa central Ferro, que passou a primeira metade da temporada emprestado aos neerlandeses do Vitesse.

Ferro iniciou a ligação às águias em 2008/09, no centro de treinos de Aveiro, rumando ao Seixal em 2011, fazendo toda a formação com a camisola encarnada, até se estrear na equipa principal em janeiro de 2019, conquistando o título de campeão nacional logo nessa época.

Depois de ter passado, sem grande sucesso, no Valência, também por empréstimo do Benfica, Ferro fez 14 jogos em 2021/22 pelo Hajduk Split, com a prestação a convencer os responsáveis do clube croata a avançar, agora, para a contratação definitiva por valores que não foram divulgados.

As águias desejaram a melhor sorte ao atleta e, nas redes sociais, publicaram um vídeo onde se pode ver a evolução do atleta desde as camadas jovens até à equipa principal.