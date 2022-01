Festa a duas cores entre o orgulho e o descontentamento

João Faria Hoje às 22:23 Facebook

Desvio do jogo para Paços não esmoreceu leceiros. Desacatos ditam duas detenções.

Milhar e meio de adeptos do Leça "esqueceram" a desfeita de os terem obrigado a receber o Sporting em casa emprestada e mobilizaram-se no apoio à equipa do quarto escalão nacional, neste momento inusitado, na prova rainha portuguesa.

Com o apoio da autarquia de Matosinhos que ofereceu as viagens, o Leça preencheu sete autocarros, mas boa parte dos apoiantes deslocou-se até à Mata Real pelos próprios meios.

Para quem costuma assistir aos jogos do Paços de Ferreira em casa, frente aos grandes, até nem reconheceria muitas diferenças, em termos de ambiente. Os adeptos da equipa do campeonato de Portugal ocuparam a bancada poente do recinto, enquanto no lado oposto estiveram os apoiantes leoninos. Dado tratar-se de duas equipas em que dominam o verde e o branco, o colorido em redor do retângulo de jogo refletiu precisamente essa coincidência, notando-se ligeiro ascendente leonino, em termos de adesão de público.

Orgulhoso pela ocasião, o clube de Leça da Palmeira preparou uma música especial, destacando a prestação da equipa, ao longo da competição. Muitos adeptos, em especial nos diretos televisivos, aproveitaram para expressar o descontentamento pela deslocalização da partida. Mas sempre com muitas palavras de incentivo ao Leça à mistura.

Como nota negativa, registe-se que dois adeptos foram detidos pela GNR, meia hora antes do jogo, no exterior do estádio, devido a desacatos.