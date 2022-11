Festa arouquense ao ritmo de Mújica

José Pedro Gomes Hoje às 21:50 Facebook

Avançado espanhol assina hat-trick que alicerça vitória pragmática, por 4-1, sobre uma equipa gilista em crise de confiança.

Foi ao ritmo do avançado Rafa Mújica que o Arouca carimbou a passagem aos oitavos de final da Taça, numa partida onde a eficácia do espanhol, autor de um hat-trick, desfez as pretensões de um Gil Vicente cada vez mais enterrado e em crise. Os galos tiveram pouca assertividade para lidar com as contrariedades de um adversário letal, e, revelando fragilidades anímicas, acabaram reduzidos a nove unidades.

O show de Mújica subiu ao palco de Barcelos logo aos 6 minutos, num contra-ataque em que a defesa da casa não ficou bem vista. Ainda assim, os galos levantaram a crista após a contrariedade, e com maior pendor ofensivo ainda tiveram uma bola ao poste de Murilo, antes de resgatarem o empate, aos, 18 minutos, por Vítor Carvalho, num lance a dois tempos. Mas quando os barcelenses até estavam animados para a reviravolta, o pragmatismo do Arouca voltou a surgir, e de novo ao ritmo de Mújica, que aos 37 minutos fez o 2-1.