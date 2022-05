Festa azul e branca em Nogueira da Regedoura com a presença de Pinto da Costa

JN Hoje às 12:31 Facebook

O presidente portista vai marcar presença num jantar-convívio que decorrerá, a 27 de maio, no Centro Lusovenezolano, em Nogueira da Regedoura, organizado por Alvarinho Sílvio Moreira, líder da Casa do F. C. Porto de Caracas, na Venezuela.

O momento festivo tem como mote "40 anos de Orgulho e Glória", em alusão aos anos que Pinto da Costa leva na presidência do F. C. Porto, e servirá também para marcar os 35 anos da conquista da Taça dos Campeões Europeus, em Viena.

Até ao momento, estão confirmadas as presenças de Fernando Gomes, João Pinto, Eduardo Luís, Celso, Bandeirinha, Inácio, Frasco, Semedo, Laureta, Quim, Jaime Pacheco, Paulo Ricardo, Amaral, Paulo Futre e Juary.

Após dois anos de interregno, devido à pandemia de covid-19, o evento volta a realizar-se em Nogueira da Regedoura. São esperadas 800 pessoas naquela que a organização espera vir a ser uma grande festa azul e branca.